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عاصم عبد الماجد للإخوان: تسبون الشيخ محمد حسان وتسكتون عن فهمى وياسر على؟

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عاصم عبد الماجد للإخوان: تسبون الشيخ محمد حسان وتسكتون عن فهمى وياسر على؟ عاصم عبد الماجد للإخوان: تسبون الشيخ محمد حسان وتسكتون عن فهمى وياسر على؟

>كتب أحمد عرفة

استنكر عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، هجوم الإخوان على الشيخ محمد حسان، فى الوقت الذى تصمت فيه الجماعة عن تجاوزات أعضائها.

وقال فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "لست صاحب هوى كى أناصر محمد حسان أو غيره عندما يخطئ، ولست صاحب هوى كى أفرق بين الصمت الجزئى لمحمد حسان والصمت المطبق لأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، ذلك الرجل الذى تبخر يوم عزل مرسى لمجرد أن أحمد فهمى عضو بالجماعة وصهر لمرسى، ولست صاحب هوى لكى أحاول أن أفرق بينهما بأى فروق عساها تعطى مبررا لأحمد فهمى دون محمد حسان.

وتابع: "لست صاحب هوى كى أفرق بين موقف محمد حسان وراغب السرجانى وكلاهما كان رافضا لاعتصام رابعة، ولست صاحب هوى كى أتصيد لمحمد حسان كلمة لا تعجبنى من هنا وهناك وأسكت عن المصيبة التى قالها ياسر على".

واستطرد: "مذهبى واحد ممن أيّدنا ولو فى قليل من الحق قبلنا منه وشجعناه أن يكمل الطريق، ومن سكت عنا سكتنا عنه ولم نهيجه علينا لأن الأعداء كثيرون ولسنا بحاجة لزيادتهم واحدا، ومن نصر الباطل هاجمناه، لذا سكت عن حسان وعن محمد إسماعيل وعن أحمد فهمى وعن ياسر على وعن غيرهم كثيرين، ولكن أصحاب الهوى يفرقون ويحاولون إيجاد سبب للهجوم على فلان دون فلان، السبب الوحيد أن فلانا من جماعتهم بينما فلان ليس كذلك".

 

 

 


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