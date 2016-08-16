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خبراء ينصحون أن تحتوى قائمة غذائك اليومية على «الخيار»

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خبراء ينصحون أن تحتوى قائمة غذائك اليومية على «الخيار» خبراء ينصحون أن تحتوى قائمة غذائك اليومية على «الخيار»

أرشيفية

عادة ما ينصح خبراء التغذية بأن تحتوي قائمة غذائك اليومية على تناول خيارة واحدة على الأقل، نظرا لما تحتويه من فوائد عده، وهناك سبع أشياء تجعلك تقبل على تناول خيارة، على الاقل فى يومك.

أولاً: تشكل نسبة الماء أكثر من 95 بالمئة من مكونات الخيار، وبذلك يزود الجسم بكمية كبيرة من السوائل.

ثانياً: بفضل الألياف الغذائية التي يحتويها الخيار، فإنه يساهم أيضاً في إنقاص الوزن.

ثالثاً: يحتوي الخيار على معدلات عالية من العناصر الغذائية كفيتامين سي، الذى يتسم بفوائده الصحية.

رابعاً: يحتوي الخيار أيضاً على معدلات عالية مرتفعة من فيتامين بي.

خامساً: الخيار غني أيضاً بالمواد الغذائية التي تعتبر من المكونات الغذائية المهمة لجسم الإنسان، ومنها الكالسيوم الضروري لضغط الدم الشرياني مثلاً، والزنك والمغنيسيوم والكاليوم والفسفور.

سادساً: يمكن للمكونات الغذائية في الخيار أن تخفض مستوى السكر، وبالتالي فإنها تعمل على المساهمة في خفض مخاطر الإصابة بالسكري.

سابعاً: يدعم الخيار عملية الهضم، إذ يحتوي على إنزيمات مثل ايريبسين، الذي يساعد على هضم المواد البروتينية.

إضافة إلى ذلك فإن فوائد الخيار تعدت الصحة إلى وصفات المحافظة على الجمال أيضاً، حيث توضع حلقات الخيار ككمدات مرطبة للعيون المرهقة ويُستخدم على شكل قناع بخلط عصيره مع قليل من العسل والطحين كملطف لبشرة الوجه وللمحافظة على نقائها ونضارتها وإزالة البقع السوداء حول العينين نتيجة الإجهاد اوالإرهاق أو التقدم في السن.

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