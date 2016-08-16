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7 خطوات تساعدك فى تقليل فاتورة الكهرباء

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7 خطوات تساعدك فى تقليل فاتورة الكهرباء 7 خطوات تساعدك فى تقليل فاتورة الكهرباء

أرشيفية

مع ارتفاع فاتورة الكهرباء، ظهرت أمام الأسرة المصرية أكبر عائق مادي يضاف عليها فى الوقت الحالى لما لوحظ من ارتفاع الكهرباء، حيث أن كل أسرة بات مُطالب منها ترشيد استهلاك الكهرباء، لما له فوائد عديده في التوفير، وفوائد أكثر للبيئة والمجتمع.

1- يجب غلق الأنوار أول بأول بعد الاستخدام.

2- استخدام لمبات السهاري التي تعمل بالحجارة بدلا من التي تستخدم الكهرباء.

3- استخدام اللمبات الموفرة للطاقة التي تعلن عنها بدلا من اللمبات التى تستخدم طاقه أكبر.

4- التأكد من أن التكيف يفصل كل فتره حتى لا يسحب أضعاف الطاقة، وعدم فتح أي منفذ هواء سواء باب أو شباك حتى لا يبذل جهد أكبر في تبريد المكان، بالإضافة إلى ضبطه على درجة حرارة 24.

5- نزع فيشة أي جهاز من الكهرباء بعد استخدامه.

6- غلق الأجهزه غير المستخدمة، وذلك لتوفير الاستهلاك، مع الحفاظ على مدى صلاحيته.

7- بدلا من استخدام أكثر من جهاز تليفزيون في نفس المنزل يمكن التجميع أمام واحد فقط، لتوفير الكهرباء ولم شمل الأسرة.

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