11 قتيلًا و19 جريحًا في ضربة جوية استهدفت مستشفى في اليمن

قتل 11 شخصا بينهم أحد كوادر منظمة أطباء بلا حدود وجرح 19 آخرون على الأقل فى ضربة جوية أصابت اليوم الاثنين، مستشفى فى مدينة عبس فى اليمن حسب ما أعلنت المنظمة.

وبحسب “فرانس برس” فقد أوضحت المنظمة فى بيان أن الضربة “أدت إلى مقتل تسعة أشخاص على الفور، بينهم أحد كوادر منظمة أطباء بلا حدود، فيما فارق جريحان الحياة خلال نقلهما” إلى مستشفى آخر.

وكان المتمردون الحوثيون أفادوا فى وقت سابق عن مقتل ستة أشخاص وجرح عشرين آخرين، متحدثين عن غارات شنتها مقاتلات التحالف على هذه المنطقة الخاضعة لسيطرتهم فى شمال اليمن.