أخبار عاجلة

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

11 قتيلًا و19 جريحًا في ضربة جوية استهدفت مستشفى في اليمن

Google+ Print
11 قتيلًا و19 جريحًا في ضربة جوية استهدفت مستشفى في اليمن 11 قتيلًا و19 جريحًا في ضربة جوية استهدفت مستشفى في اليمن

أرشيفية

قتل 11 شخصا بينهم أحد كوادر منظمة أطباء بلا حدود وجرح 19 آخرون على الأقل فى ضربة جوية أصابت اليوم الاثنين، مستشفى فى مدينة عبس فى اليمن حسب ما أعلنت المنظمة.

وبحسب “فرانس برس” فقد أوضحت المنظمة فى بيان أن الضربة “أدت إلى مقتل تسعة أشخاص على الفور، بينهم أحد كوادر منظمة أطباء بلا حدود، فيما فارق جريحان الحياة خلال نقلهما” إلى مستشفى آخر.

وكان المتمردون الحوثيون أفادوا فى وقت سابق عن مقتل ستة أشخاص وجرح عشرين آخرين، متحدثين عن غارات شنتها مقاتلات التحالف على هذه المنطقة الخاضعة لسيطرتهم فى شمال اليمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا