المتحدث باسم البرلمان الليبى يتوقع عقد جلسة مكتملة النصاب غدًا الثلاثاء

توقع المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق فى تصريح صحفى له أن تعقد جلسة رسمية مكتملة النصاب للبرلمان الليبى غدا الثلاثاء.

وعقد مجلس النواب الليبى بمقره بمدينة طبرق جلسة تشاورية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بحضور عدد 94 نائب نوقش خلالها عدد من القضايا والمواضيع سواء" على الصعيد السياسى أو على صعيد الأزمات التى يمر بها المواطن فى الجانب الخدمى من نقص السلع التموينية وأزمة انقطاع الكهرباء ونقص السيولة بالإضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية الخاصة بعمل المجلس أهمها مناقشة الرقم الصحيح للنصاب القانونى للمجلس لعقد جلسة رسمية قانونية والتأكيد على ضرورة الفصل فى ذلك.