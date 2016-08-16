استشهاد جندي سعودي في تبادل لإطلاق النار مع الحوثيين

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي عن استشهاد جندي سعودي نتيجة إطلاق نار من عناصر حوثية على مواقع حدودية متقدمة بظهران الجنوب جنوب غرب المملكة على الحدود مع اليمن.

وقال اللواء التركي في بيان له، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية “واس” مساء أمس الاثنين، إن مواقع حدودية متقدمة بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير تعرضت لإطلاق نار من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية؛ مشيراً إلى أنه “تم الرد على مصدر النيران بالمثل”.

وأعلن التركي انه “نتج عن تبادل إطلاق النار عبر الحدود استشهاد العريف بحرس الحدود مشاري محمد سعد الشهراني”.