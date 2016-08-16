«رانيا فريد شوقى» تستكمل المشاهد المتبقية من «سلسال الدم»

تواصل الفنانة رانيا فريد شوقي، تصوير المشاهد المتبقية في أحداث الجزء الرابع من مسلسل «سلسال الدم»، حيث بدأت مع فريق عمل المسلسل تصوير المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل.

وتجسد «رانيا» خلال أحداث الجزء الرابع دور ابنة شيخ الخفر “مصيلحي”، التي يتقدم للزواج منها العمدة هارون “رياض الخولي” عندما يراها، فيطلب الزواج منها مباشرة من شيخ الخفر.

ويستعرض العمل الفترة من 25 يناير وحتى 30 يونيو، والتي تتناول فترة حكم الإخوان وسقوطهم وتأثير تلك الفترة في المجتمع من منظور الصعيد، كما يشهد الجزء الأخير للعمل العديد من المفاجآت.

«سلسال الدم»، تأليف مجدي صابر، وإنتاج لؤي عبدالله، ووائل عبدالله، وإخراج مصطفى الشال، ويشارك في الجزء الرابع كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، إلى جانب أبطال نجوم المسلسل الأساسيين عبلة كامل، رياض الخولي، منة فضالي، راندا البحيري.