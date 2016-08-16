بالفيديو - قلوب الزملكاوية تنخلع.. صاروخ نيجيري في العارضة

كاد فريق إنيمبا أن يسجل هدف التعادل في مرمى الزمالك خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقى الزمالك مع إنيمبا النيجيري في الجولة الأخيرة له في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بملعب بتروسبورت.

وفي الدقيقة 74 أطلق اللاعب شيما أكاس تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة لمست يد الحارس أحمد الشناوي واصطدمت في العارضة.

تسديدة إنيمبا هي أخطر فرصة للفريق النيجيري منذ انطلاق المباراة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل على أقل تقدير، للتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.