أخبار عاجلة

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - قلوب الزملكاوية تنخلع.. صاروخ نيجيري في العارضة

Google+ Print
بالفيديو - قلوب الزملكاوية تنخلع.. صاروخ نيجيري في العارضة بالفيديو - قلوب الزملكاوية تنخلع.. صاروخ نيجيري في العارضة

كاد فريق إنيمبا أن يسجل هدف التعادل في مرمى الزمالك خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقى الزمالك مع إنيمبا النيجيري في الجولة الأخيرة له في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بملعب بتروسبورت.

وفي الدقيقة 74 أطلق اللاعب شيما أكاس تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة لمست يد الحارس أحمد الشناوي واصطدمت في العارضة.

تسديدة إنيمبا هي أخطر فرصة للفريق النيجيري منذ انطلاق المباراة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل على أقل تقدير، للتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي