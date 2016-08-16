تقرير #في_إفريقيا - 5 ملامح من فوز الزمالك على إنيمبا

فاز الزمالك على ضيفه إنيمبا النيجري بهدف مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعتين في دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وبفوز الزمالك، يكون قد تأهل للدور نصف النهائي من البطولة، لأول مرة منذ 12 عاما حين كان التأهيل الأخير في عام 2005 والخروج أمام الأهلي.

وسجل باسم مرسي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 60.

وخلال المباراة ظهرت عدة ملامح في أداء الزمالك، يستعرض معكم FilGoal.com أبرزها.

ظهيرين متفوقين

رغم أن الثنائي أحمد توفيق ورمزي خالد ليسا ظهيران دفاعيان في الأساس، إلا أنهما قدما أداءً رائعا خلال اللقاء ظهرا فيه بشكل جيد دفاعيا وهجوميا.

رمزي خالد وأحمد توفيق أغلقا المساحات على إنيمبا دفاعيا، فلم نرى أي اختراق للفريق النيجيري من الأطراف، وفي المقابل لمحنا أكثر من عرضية للثنائي كادم أن يتسببوا في أهداف للفريق الأبيض.

تقدم محوري الزمالك في وسط الملعب

داوم محوري وسط الملعب في نادي الزمالك إبراهيم صلاح ومعروف يوسف على التقدم داخل منطقة الجزاء أثناء هجمات الفريق الأبيض.

وتقدم الثنائي في أكثر من مناسبة، منهم عرضية أحمد توفيق في الدقيقة الـ 16 التي أكمل فيها معروف يوسف لكن الحارس كان سباقا وتصدى للكرة خارج المرمى.

وفي الدقيقة الـ 35 كان التقدم الثاني لإبراهيم صلاح، إذ قابل عرضية رمزي خالد برأسية مرت بجانب القائم.

ورغم أن الثنائي إبراهيم صلاح ومعروف يوسف لا يجيدا التدخلات الرأسية، لكن يبدو أن تعليمات مؤمن سليمان لهما كانت بالزيادة الدائمة داخل منطقة جزاء الخصم.

فرص مؤمن سليمان

بعد فوز الزمالك على إنيمبا والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يبدو أن المدرب يريد تعزيز فرص بقاءه على رأس الجهاز الفني للموسم المقبل.

وبذلك، يكون مؤمن سليمان قد قاد الزمالك للفوز على الإسماعيلي والأهلي في قبل نهائي ونهائي بطولة كأس مصر، ثم في الفوز على إنيمبا وضمان التأهل للدور نصف النهائي.

ولم يعلن الزمالك إلى الآن عن اسم المدرب الأجنبي الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق في الموسم المقبل، لكن بعد النتائج الجيدة، ربما تغير إدارة النادي وجهة نظرها وتمنح الفرصة للمدرب المصري الشاب.

ركلات الجزاء

بعد موسم عانى فيه جمهور الزمالك مرارة إضاعة لاعبيه لركلات الجزاء في المباريات الهامة، ربما آن الأوان ليهنأوا بمن يتقن ذلك بصورة جيدة.

باسم مرسي للمباراة الثانية على التوالي يحرز هدفا للفريق الأبيض من نقطة الجزاء.

المهاجم الأول للفريق الأبيض سجل في نهائي كأس مصر أمام الأهلي، ثم عاد وسجل اليوم في شباك إنيمبا، ليضمن تأهل الزمالك لنصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

الفرص السهلة

مشكلة كبيرة يبدو أن الزمالك مازال يعاني منها رغم الفرص الفوز والتأهل. الفريق يصنع فرصا كثيرة في كل مباراة، لكنهم يضيعوها بطريقة ساذجة.

الزمالك سجل هدفا واحدا في شباك إنيمبا، وذلك بعكس مباراة الأهلي مثلا في نهائي كأس مصر، والتي سجل فيها الفريق الأبيض ثلاثة أهداف من ثلاث فرص على المرمى.

وبالنظر للفارق بين المباراتين، فإن تواجد الجمهور في المدرجات وما يشكله من ضغط نفسي على اللاعبين هو الاختلاف الوحيد.

التواجد الجماهيري أثر على لاعبي الزمالك خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعتين في دوري أبطال إفريقيا فأضاع لاعبوه العديد من الكرات أمام المرمى، وهو الأمر ذاته الذي فعله اللاعبون اليوم أمام إنيمبا، لكن لحسن الحظ سجل باسم مرسي هدفا كان كافيا للتأهل.