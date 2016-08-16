محلل سياسى تركى: روسيا فشلت فى تغيير المعادلة السياسية بسوريا

قال الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد زاهد غول، إن كل التصريحات التي خرجت خلال الأسبوعيين الماضيين تؤكد علي أن جميع الدول بما فيها تركيا وإيران وروسيا لازالت تتمسك بموقفها بشأن الأزمة السورية، مؤكداً أن لا جديد فيما يتعلق بسوريا، ولكن هناك حقيقة مفادها أن سوريا تحولت إلي منطقة لحرب إستنزاف لروسيا التي فشلت في تغيير المعادلة السياسية في جنيف وكذلك الخارطة المدنية عسكرياً على الأرض على الرغم من دخولها بالعتاد العسكري.

وأضاف غول خلال حواره عبر برنامج “المسار السوري”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن نفس الحال بالنسبة لإيران والميلشيات الشيعية التي دخلت المشهد السوري بكل إندفاع لاسيما فى معركة حلب لم تستطع تغيير المعادلة بشكل كبير، وهو مايؤكد أن كل الأطراف المعنية بالشأن السوري أدركوا أن يجب عليهم التفاهم وأما البقاء فى تلك المعارك لسنوات طويلة.

وأوضح غول أن كل الأطراف المعنية بالملف السوري ربما لديها مقاربات جديدة تستطيع من خلالها إيجاد قواسم مشتركة وتقريب وجهات النظر المتناقضة مع بعضها البعض، وفي النهاية لا يوجد أي جديد حتي اللحظة بالنسبة للطرف التركي.