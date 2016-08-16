إسلام جمال: تحاملت على إصابتي من أجل الجماهير

كشف إسلام جمال مدافع الزمالك لتعرضه لإصابة قوية خلال لقاء إنيمبا لكنه تحامل على نفسه حتى نهاية مباراة يوم الاثنين.

وحل إنيمبا ضيفا على الزمالك ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وانتصر بهدف (طالع التفاصيل).

وقال إسلام جمال في تصريحات لـFilGoal.com عقب اللقاء: "كنت أعاني من إصابة في الكتف منذ فترة طويلة وشاركت بها في اللقاء".

وأضاف "تعرضت لكدمة قوية للغاية خلال لقاء إنيمبا ولكنني استكملت المباراة بسبب الجماهير وحماسهم الشديد".

وتأهل الزمالك لنصف نهائي دوري الأبطال بهذا الفوز في المركز الثاني للمجموعة في انتظار متصدر المجموعة الثانية، زيسكو الزامبي أو الوداد المغربي.