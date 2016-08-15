ليندسي لوهان تنفصل عن خطيبها..وتتخطى الأزمة

يبدو أن النجمة العالمية ليندسي لوهان Lindsay Lohan تمكنت أخيراً من الابتعاد عن خطيبها الروسي آغور ترابسكوف Egor Tarabasov.

فقد نشرت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً بعض الصور لها، وهي على اليخت في جزيرة ساردينا، حيث بدت مستمتعة بوقتها مع أصدقائها، كرسالة منها لمحبيها أنها تخطت أزمتها وتعيش حياتها بشكل طبيعي.

واللافت أنّ الصور تزامنت مع وجود خطيبها السابق، البالغ من العمر 23 عاماً، على يخت أيضاً، إنّما في فرنسا، وإلى جانبه بعض الفتيات الشقراوات.

وكانت ليندسي قد أكدت أنّها انفصلت عن خطيبها بعد تسريب صور وفيديو يظهران تعرّضها للضرب على يده أثناء إجازتهما في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وقالت الممثّلة لإحدى الصحف الأمريكية: "أدركت الآن ألا أحد يبقى في علاقة فقط من أجل الحب..لا يجب على امرأة أن تتعرّض للضرب وتبقى مع من آذاها، إذا لم يكن ذلك الشخص مستعداً للاعتذار".

وأشارت لوهان الى أنّها احتفظت بخاتم الخطبة، على الرغم ممّا جرى، لأنها أردت أن تصلح ما جرى، لكنها لم تعد واثقة من ذلك".

وتابعت: "أحببت خطيبي حباً حقيقياً، لكنه حطّم ثقتي به وجعلني أشعر بالخوف"، معربةً عن حزنها بسبب إلغاء الزفاف الذي كان مقرّراً في أيار 2017.

وختمت ليندسي لوهان حديثها بالقول: "كان من المفترض أن نكون الآن معاً في إيطاليا للبحث عن مكان لإقامة الزفاف".

بالفيديو: خطيب ليندزي لوهان "الحامل" يعنفها والشرطة تحضر إلى المكان

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