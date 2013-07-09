بعد استقالة محافظ دمياط.. السكرتير العام يرأس اجتماع الأجهزة التنفيذية لبحث الاستعداد لرمضان

كتب : سهاد الخضري منذ 36 دقيقة

عُقد اجتماع تنسيقي بمحافظة دمياط للاستعداد لشهر رمضان، بحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء المصالح والمراكز والمدن، وذلك بعد أن أصدرت اللجنة التنسيقية لثورة 30 يونيو بيانا عزلت فيه المحافظ اللواء طارق خضر، الذي تقدم باستقالته يوم 30 يونيو.

واستهل السكرتير العام الاجتماع بالتنبيه على أهمية التعاون بين مديري الخدمات ورؤساء المراكز والمدن، مشددا على أنه لابد أن يقوم كل قطاع بعمل خطة للاستعداد للشهر لتوفير الخدمات وسبل الراحة للمواطن. وطالب بتشكيل فريق عمل بالنسبة لمديريات الخدمات للانتقال الفوري حال وجود مشاكل أو أزمات، وأن يتم تبليغ المحافظة بأسماء وأرقام هواتف هذا الفريق لنشرها على جميع الوحدات المحلية، مشددا على أن الفترة المقبلة تتطلب أن نتكاتف جميعا ونتعاون في سبيل توفير احتياجات المواطنين.

وأكد مدير عام التموين أنه تم إعداد غرفة عمليات لمتابعة السلع التوينية وتلقي شكاوى المواطنين، وتكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على المعروض من السلع الرمضانية، ودعم مراكز السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بكافة السلع الأساسية.

وشدد السكرتير العام على أهمية الإسراع في مخاطبة وزارة التموين لتوفير المقررات التمونية، كما تم تعديل مواعيد عمل المخابز بما يتناسب وشهر الصيام، وكذلك زيادة حصة أنابيب البوتاجاز وتكثيف المتابعة على مراكز التعبئة.

وقال مدير عام التموين إن السولار متوافر بكثافة بمحطات دمياط، كما حدثت انفراجة ملحوظة في البنزين، وتعهد بحل الأزمة بشكل نهائي خلال الأيام الأربعة المقبلة.

فيما أكد مدير عام الطب البيطري أنه يتم مراقبة الأسواق والمحال ومحال بيع اللحوم، وكذلك الإشراف على المستشفيات بأنواعها، وعلى المطاعم والنوادي لمتابعة صلاحية الأغذية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب أنه يوجد فرق للطوارئ للعمل في أوقات الذروة، وكذلك تم عمل برنامج غسيل الخطوط والشبكات بالقرى والمدن بالتعاون مع الوحدات المحلية، كما تعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار 24 ساعة بالشركة.

وعن قطاع المرور، أوضح أنه تم إعداد خطة مرورية لتكثيف الخدمات في الميادين والشوارع وعلى الطرق الخارجية، وزيادة عدد أفراد الخدمة لمواجهة الحركة المرورية خلال شهر رمضان، كما تم تعزيز الحماية المدنية ورفع درجة الاستعداد القصوى.

وأضاف مدير عام الأوقاف أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع الأزهر لتنظيم محاضرات وندوات وخطب دينية خلال رمضان، وكذلك تغطية المساجد بالأئمة والدعاة، والتوعية بأهمية أن ننأى بالمساجد عن الخطب السياسية والخوض في الأمور الخلافية.