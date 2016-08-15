بتغريدة لأحمد حلمي: ايتن عامر تسخر من ترشيحها لبطولة فيلم "أكل عيش"

وجهت النجمة أيتن عامر تغريدة ساخرة للغاية إلى زميلها المنتج والممثل أحمد حلمي، بعدما نسب إليه أكثر من تصريح، يؤكد ترشيحها لبطولة فيلم "أكل عيش"، الذي قرّر حلمي إنتاجه، من دون إخطارها بأيّ كلمة عن الموضوع.

وكتبت عامر، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الشهير تويتر، قائلة: "أحمد حلمي يستعد لإنتاج فيلم جديد بعنوان (أكل عيش) ويرشح آيتن عامر لبطولته، طيب مش كنت تعرفني الأول أنى مرشحة أولى من السياح دة كله". وبعدها، ردّت على تهنئة معجبة سعيدة بتعاونها مع حلمي بالتأكيد أنّ الفيلم من إنتاجه فقط، ولن يقوم ببطولته.

يذكر أن أحمد حلمي والمنتج إيهاب السرجاني رشّحا نجوم مسرح مصر: مصطفى خاطر، ومحمد سلام، مع الفنانة أيتن عامر، لبطولة فيلم "أكل عيش"، المقرّر البدء بتحضيراته عقب الاطمئنان إلى إيرادات فيلم "الباب يفوت أمل"، الذي تتولى بطولته درة، إلى جانب شريف سلامة، فيما يقوم بإخراجه أحمد البنداري. ولكن لم يتمّ التواصل مع النجوم المرشحين ولا تمّ توقيع العقود.

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