هل يجمع مروان حداد باميلا الكيك ويوسف الخال في عمل جديد؟

نشرت الفنانة باميلا الكيك صورة بالأسود والأبيض تجمعها بالممثل يوسف الخال، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستقرام".

وبالتزامن مع نشر باميلا لهذه الصورة، نشر المنتج مروان حداد والممثل يوسف الخال صورتين لهما، على موقع "تويتر"، مع تعليق: "وإتفقنا".

فهل يمكن الربط بين الصورة التي نشرتها باميلا مع يوسف والصورة التي نشرها يوسف الخال ومروان حداد، والاستنتاج هو أنّ الاتفاق الذي أعلنه الممثل والمنتج يرتبط بطريقة مباشرة بعمل جديد، سيجتمع فيه الثنائي الكيك – الخال مجدداً؟

يُشار إلى أنه سبق لباميلا الكيك ويوسف الخال أن اجتمعا كثنائي في مسلسل لبناني -عربي مشترك بعنوان "جذور".