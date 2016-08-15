جاستين بيبر يتهم سيلينا غوميز بخيانته مع زين مالك

لم يتوقع النجم العالمي جاستين بيبر Justin Bieber أن تكون حبيبته السابقة سيلينا غوميز Selena Gomez ضمن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا على صورته مع حبيبته الجديدة صوفيا ريتشي Sofia Richie.

فبعد أن نشر النجم البالغ من العمر 22 عاماً مجموعة من الصور تجمعه بحبيته صوفيا، ابنة الموسيقي ليونيل ريتشي، خلال رحلتهما في مدينة طوكيو باليابان، وأرفق إحداها بتعليق كتب فيه "سأغلق حسابي إذا لم تتوقفوا عن إهانة صديقتي..إذا كنتم من المحبين لي حقًا فلا تهاجموا من أحب"، جاء الرد القوي من سيلينا البالغة من العمر 23 عاماً.

وكتبت النجمة بسخرية : " ان كنت لا تتحمل هذا الكره تجاه حبيبتك، توقف عن نشر صورها، فمن المفترض أن هذه الصور تخصكما أنتما فقط".

وأضافت النجمة :" لا تغضب على محبيك فهم يكنون لك الحب...وهم من كانوا إلى جانبك من الأساس".

وعلى ما يبدو أن هذا التعليق لم ينل رضا جاستين الذي رد قائلاً :" من المضحك أن أسمع هكذا كلام من أشخاص استغلوني للشهرة ومازالوا...أنا لا أكن الكراهية لأحد وبالطبع أحب جمهوري".

وبدورها سيلينا أجابت على تعليق جاستين باتهامه بخيانتها لها عدة مرت في الوقت الذي كانت فيه هي متسامحة، كما أكدت أنها لا تستغرب غضب جمهوره منه.

واللافت أن رد جاستين الأخير جاء كالصاعقة على معجبيه ومعجبي سيلينا اذ قال :" تتحدثين عن الخيانة...وما الذي حصل بينك وبين زين مالك Zayn Malik"، وعلى أثر ذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن بيبر كان على علاقة عاطفية من قبل بالمغنية سيلينا غوميز Selena Gomez من 2010 حتى انفصلا في ديسمبر 2015.

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