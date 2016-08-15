«موازنة البرلمان»: «القيمة المضافة» لن يطبق على الخدمات الصحية أو التعليمية

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون القيمة المضافة لن يطبق على جميع الخدمات الصحية والتعليمية، كما لا يطبق أيضا على نظام التقسيط القائم على الفائدة من البنك المركزي.

كانت انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين، من تقريرها حول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، المقرر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل.

> وأضاف «عمر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، أن اجتماعات اللجنة شهدته بعض الخلافات نتيجة لإصرار الحكومة وتمسكها بنسبة 14% لـ«القيمة المضافة»، في حين أن أعضاء اللجنة يرون تخفيضها إلى 12%..