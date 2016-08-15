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بالصور..متحف أحمد شوقي يستضيف الخبير كامل بدوي في ورشة عمل تحليل الشخصية

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جانب من الورشة

جانب من الورشة

 

عقد متحف أحمد شوقي في مركز كرمة بن هانيء الثقافي، ورشة عمل حول تحليل الشخصية عن طريق خط اليد “الجرافولوجي”، مساء أمس، برئاسة شيماء حسن مدير المركز، وذلك ضمن فعاليات معرض “قناة السويس عصر جديد”،
> والذي قام بإفتتاحه الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وحضره مجموعة من كبار الفنانين التشكيليين، وأساتذة كليات الفنون.

ودارت ورشة العمل التي قدمها الخبير السعودي كامل بدوي كبير مدربين معتمد في “الجرافولوجي”، والحاصل عليها من فرنسا، و مؤلف موسوعة تحليل الشخصية عن طريق خط اليد، فضلًا عن أنه حاصل على براءات اختراع أمريكية وبريطانية وسعودية، حول طريقة فهمنا ذاتنا والآخرين عن طريق خط اليد، وكيفية فهم النفسيات وطرق التعامل معها، واكتشاف الأمراض عن طريق الخط، بالاضافة إلى تطبيقات عملية وأمثلة واقعية تفاعل معها الحضور باهتمام.

وحضر الورشة لفيف من المثقفين والمهتمين، الذين أبدوا إعجابهم بأسلوب المحاضر وبالمادة العلمية المطروحة، فيما أشارت الأستاذة شيماء حسن مديرة المركز، أن هذه الورشة تأتي ضمن الانشطة الثقافية والفنية، والتي يقدمها مركز كرمة بن هانيء، وقدمت الشكر للمحاضر كامل بدوي على ماقدمه من معلومات وخبرات، وسط تفاعل كبير من الحضور، الذين طالبوا بضرورة تكرار مثل تلك المحاضرات.

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