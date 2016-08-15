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خبير تكنولوجيا معلومات: مصر قدمت 3 مليون خدمة إلكترونية عبر الإنترنت

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خبير تكنولوجيا معلومات: مصر قدمت 3 مليون خدمة إلكترونية عبر الإنترنت خبير تكنولوجيا معلومات: مصر قدمت 3 مليون خدمة إلكترونية عبر الإنترنت

رئيس أنشطة تكنولوجيا المعلومات الدكتور مصطفى فتحي

قال رئيس أنشطة تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور مصطفى فتحي، إن اطلاق المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية تحت عنوان « الإلكترونية المتواصلة» يهدف للوقوف على نجاحات بعض الدول العربية فى انجاح تلك التجارب وسبل تنفيذ ذلك فى ، خاصة أن الحكومة الإلكترونية ستقدم للمجتمع المصري الكثير.

وأضاف فتحي، خلال حواره ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن خطة تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في مصر بدأت منذ 2002، مشيرا إلى وجود 19 خدمة إلكترونية موجود بالفعل في مصر.

وأكد فتحي، أن مصر دخلت طور التطور فى أنشطة الحكومة الإلكترونية والإدراة المحلية قأمت بتقديم 3 مليون خدمه عبر الإنترنت، بشكل إلكتروني في مصر خلال الفتره الأخيرة، مردفا «تفعيل الحكومة الإلكترونية يدعم مشروع التنمية المستدامة».

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