وزير الصحة: لا تهاون في حق الأطباء المعتدى عليهم بمستشفي سوهاج العام

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أنَّ الوزارة لن تتهاون بحق الطبيبان اللذين تم الاعتداء عليهما اليوم بمستشفى سوهاج العام ، مشيرًا إلى متابعته بنفسه لمجريات التحقيق وما تم التوصل اليه.

وقال وزير الصحة والسكان، في بيانٍ له، الاثنين، إنه فور وقوع الحادث كلف الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج بالتوجه الى المستشفى لدعم الطبيبان المعتدى عليهما ومتابعة ماتسفر عنه التحقيقات.

جدير بالذكر أنه قام عدد من الأشخاص بالإعتداء علي الطبيب مينا ميخائيل رزق طبيب عظام والطبيب رأفت الشرقاوي أخصائي الباطنه بنفس المستشفى. ، حيث حضرت سيدة إلى استقبال المستشفى فى حالة سيئة، وفور وصولها إلى الإستقبال تعامل معها الأطباء وحاول الطبيب رأفت الشرقاوي إجراء إنعاش قلبي رئوي للحالة إلا أنها توفيت، وفور وفاة الحالة قام عدد من الإشخاص بالإعتداء علي الطبيب رأفت الشرقاوي الذي حاول انقاذ حياتها والإعتداء على طبيب العظام الدكتور مينا ميخائيل والذي لا توجد بينه وبين الحالة أي صلة إلا أنه تصادف وجوده في كشك العظام القريب من الاستقبال، إضافة إلى تكسير قسم استقبال المستشفى بالكامل.

من ناحيته، أفاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إصابة الطبيب مينا ميخائيل بكدمات في كلتا عينيه واشتباه مابعد الإرتجاج، كما أصيب الطبيب رأفت الشرقاوي بكسر في كاحل القدم ويخضع كلاهما حاليا للعلاج” .

وتابع ” مجاهد” أنه تم عمل محضر بالواقعة بقسم الشرطة التابع له وأرسل للنيابة التى تباشر التحقيقات ، موضحا أن الطبيبان رفضا التنازل عن المحضر ولن يتراجعا عن موقفهما حيال هذا الاعتداء لأنه لايعتبر إعتداء عليهما فقط بل لكافة الفريق الطبى .