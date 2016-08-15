السيطرة على حريق بأتوبيس ركاب بطريق الفيوم الصحراوى دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع بأتوبيس ركاب بطريق الفيوم الصحراوى دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، حيث تمكنت 3 سيارات إطفاء من إخماد الحريق.

وتلقى اللواء أسامة شعبان، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق بأتوبيس ركاب بطريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور أمر بالدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق، وانتقل اللواء هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء والإنقاذ البرى بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وبصحبته سيارات إطفاء إلى محل البلاغ، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.