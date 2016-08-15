احتراق 175 منزلًا وشركة مع امتداد حريق غابات إلى بلدة في كاليفورنيا

قالت السلطات إن حريق غابات امتد إلى بلدة صغيرة في شمال كاليفورنيا في مطلع الأسبوع دمر أكثر من 175 منزلًا وشركة بينما كافح رجال الأطفاء لإنقاذ المساكن من ألسنة اللهب.

وبحسب رويترز فقد دفعت الرياح العاتية ما يعرف بحريق كلايتون المسمى على اسم جدول يقع قرب المكان الذي اندلع فيه إلى منطقة لوار ليك الواقعة عند سفح أحد التلال على بعد 129 كيلومترا شمالي سان فرانسيسكو مما أجبر مئات السكان على الفرار. واندلع ذلك الحريق مساء السبت.

وقال دانيال بيرلانت من إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن فريقا لتقييم الأضرار يعمل على تحديد عدد المباني التي فقدت.

وأضاف أنه لا توجد تقارير عن وقوع قتلى أو جرحى لكن شرطة مقاطعة ليك تفحص المباني المحترقة. كما أخليت منطقة كلير ليك السكنية المجاورة، ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

والحريق من بين 24 من حرائق الغابات الكبيرة المستعرة في الغرب الأمريكي والتي قضت على قرابة 300 ألف فدان إجما