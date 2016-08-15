ترامب: سأعمل مع الرئيس السيسي على مكافحة الإرهاب

أعلن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتعاون مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل محاربة الإرهاب.

وقال ترامب إنه اذا أصبح رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، سيعمل على مكافحة تنظيم داعش باستخدام وسائل عسكرية وإيديولوجية ومالية.

وأوضح “ترامب” فى كلمة له، أن إدارة أوباما، حولت إيران الراعية للإرهاب إلى قوة اقتصادية في المنطقة.

وحمل ترامب خلال مؤتمر انتخابي أوباما وكلينتون مسؤولية سلسلة قرارات ساذجة أدت إلى نشوء داعش في العراق وسوريا متهمًا أوباما بأنه ضلّل العالم في خطابه الشهير في جامعة القاهرة.