انتهت - كهربا أساسيا في انطلاقة اتحاد جدة بكأس ولي العهد

يلعب محمود عبد المنعم "كهربا" جناح اتحاد جدة بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد الجيل يوم الاثنين.

ويحل فريق الجيل الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية ضيفا على الاتحاد ضمن دور الـ32 من كأس ولي العهد.

ويلعب كهربا في الخط الأمامي للإتي بجوار عبد الرحمن الغامدي وفهد المولد.

كهربا انتقل إلى اتحاد جدة من الزمالك على سبيل الإعارة هذا الصيف، ويخوض ثاني مباراة رسمية له بعد عدة وديات تألق فيها.

يذكر أن لاعب الزمالك المعار سجل هدفا في انتصار فريقه على الرائد 3-2 ضمن الجولة الأولى من دوري جميل السعودي للمحترفين.

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أحداث اللقاء

سجل دوجلاس دا سيلفا الهدف الأول للجيل في الدقيقة الثالثة.

وتعادل فهد المولد للاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 14.

وأحرز عبد الفتاح آدم الهدف الثاني للجيل في الدقيقة 51، ثم تعادل كارلوس فيلانويفا في الدقيقة 69.

عمار الدحيم سجل هدف الفوز لزملاء كهربا قبل دقيقة من نهاية اللقاء.