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6 أسباب قد تقودك للجلطة وتصلب الشرايين.. أهمها التدخين والسمنة

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6 أسباب قد تقودك للجلطة وتصلب الشرايين.. أهمها التدخين والسمنة 6 أسباب قد تقودك للجلطة وتصلب الشرايين.. أهمها التدخين والسمنة

>أمل علام

أكد الدكتور أحمد خشبة، أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، خلال ورشة عمل نظمها قسم القلب بطب عين شمس اليوم، برئاسة الدكتورة مى حمدى السيد، أن تصلب الشرايين والذى يسبب الجلطات يصيب المريض نتيجة عدة أسباب يمكن منعها وتفاديها، وأسباب أخرى مرتبطة بالمريض نفسه، ولا يمكن تجنبها وأهم هذه الأسباب هى:

 

أولا: السمنة المفرطة.

 

ثانيا: التدخين.

 

ثالثا: الوجبات الغذائية غير الصحية مثل الوجبات السريعة والوجبات عالية .

 

رابعا: عدم ممارسة الرياضة.

 

خامسا: كبر السن.

 

سادسا: ارتفاع ضغط الدم والسكر.

 

 

وأشار الدكتور أحمد خشبة إلى أن الجلطة قد تصيب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط أو السكر، والمدخنين، موضحا أنه إذا شعر المريض بآلام بالصدر فإنه عليه أن يتوجه فورا إلى المستشفى.

 

 

وقال الدكتور أحمد إنه حدث تطور كبير فى مجال القسطرة، وأصبحت القسطرة بالموجات الصوتية أفضل وسيلة لتصوير الشريان من الداخل وتحديد حجم الجلطة بوضوح شديد، مضيفا أن القسطرة العادية كانت تعتمد على حقن الصبغة، وكانت غير دقيقة فى التشخيص ولا تتميز بالدقة.


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مصر 365

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