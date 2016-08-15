حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 16 أغسطس

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: تكون هذا اليوم أكثر مثابره وتواصل الطريق الذي رسمته لنفسك في مجالك المهني الجديد

عاطفياً: كن أكثر قناعة بأفكارك ولا تتنازل عنها، وانطلق بعلاقة عاطفية جديدة قبل فوات الأوان واختبر طعم الحب مرة أخرى

صحياً: سارع إلى الالتحاق بأقرب نادٍ رياضي لممارسة التمارين الرياضية المفيدة



ابراج مكتوب



تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

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