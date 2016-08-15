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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16 أغسطس

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16 أغسطس حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16 أغسطس

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تكون هذا اليوم أكثر تسامحاً مع زملاء العمل ولا تطالبهم بالكثير، بل تساعدهم في حل في بعض المشاكل المستعصية

عاطفياً: لا تستمر في أخطائك تجاه الشريك وكن حذراً من التدخلات وأصحاب النيات السيئة

صحياً: الأرق الذي ينتابك ليلاً يسبب لك الإرهاق، فحاول أن تجد الحل له مع أصحاب الاختصاص


ابراج مكتوب
 

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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