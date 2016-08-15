«فولكس فاجن بيتل»..80 عاما من القوة والاعتمادية..خرجت من مصانع هتلر لتغزو العالم

كتب:أحمد أبوالحسن

هى سيارة الشعب التى يعرفها العالم، والتى يرغب محبو الأشياء الفريدة فى اقتنائها، إنها السيارة الشعبية المحبوبة فى العالم بأكملة..إنها البيتل.

“فولكس فاجن” (Volkswagen) تعنى حرفياً باللغة الألمانية سيارة الشعب، بدأت فكرة السيارة عندما راودت مستشار الرايخ الألمانى الفوهرر أدولف هتلر فكرة إمكانية تواجد سيارة شعبية رخيصة بمتناول يد الجميع.

أما مهندس القرن العشرين فيرديناند بورشه فكان يحلم بتصميم سيارة مقبولة الأداء وبسعر معقول.

لكن بورشه لم يوفق في الحصول على دعم مالي لصنع سيارة أحلامه نتيجة أمور عديدة منها اختلاف الأهداف بينه وبين أصحاب رؤوس الأموال.

ولما كانت أحلام وطموحات بورشه تتوافق مع أهداف هتلر تم الاتفاق على التعاون بين شركة بورشه آنذاك “فولكس فاجن” والسلطات النازية، لتصبح منتجات هذه الشركة فيما بعد السيارات المفضلة عند هتلر.

بدأ الإنتاج في عام 1938 بالسيارة التي عرفت فيما بعد بالخنفساء ولكنه سرعان ما توقف بسبب الحرب العالمية الثانية.

التقنية :

اعتمدت السيارة على نظام بسيط غير معقد فى أدائها، كما أنها تبنت شكل انسيابى ونظام لتبريد المحرك بالهواء والغاز

بعد سقوط ألمانيا في يد الحلفاء تسلمت القوات البريطانية الشركة.

وبعد عرض مصانع السيارات للبيع بدأت فولكس فاجن في الإنتاج مرة أخرى عام 1945.

فولكس فاجن بيتل أو الخنفساء هي أول سيارة للصانع الألماني – حديث النشأة آنذاك – فولكس فاجنوالذي يعني اسمه «سيارة الشعب انطلق الإنتاج في عام1938، للسيارة التي صممها المهندس الألماني فارديناند بورشيه بناء على طلب من المستشار أدولف هتلر، رئيس الرايخ الألماني الثالث حتى قبل بدء إنتاجها الفعلي، استعملها النظام النازي كأداة دعاية له.

ما لبثت البيتل أن انتشرت بصورة ملحوظة في عالم السيارات ولفترة طويلة ففي 17 فبراير1972، حطمت الرقم القياسي للمبيعات الذي كان تحتفظ به سيارة فورد تي.

البيتل فى مصر

لا يعرف فى مصر كم عدد السيارات المستخدمة الآن منها ولكنها منتشرة بكثافة فى شوارع العاصمة المصرية و ضواحيها حيث يقتنيها الكثير من المصريين لانخفاض سعرها و شكلها المناسب لفئة الشباب و سهولة تعديلها، وعلى الرغم من النقص فى قطع الغيار عالميًا، إلا أن السوق المصرى يعج بقطع الغيار المستوردة أو المصنعة بشكل محلى لتلبية احتياجات تلك السيارة التاريخية.

العدد بلغ مجموعه 21,529,464 نسخة حول العالم فكانت بذلك فعلاً «سيارة القرن العشرين».

في عام 1996 صارت فولكس فاجن رابع أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم.

إستمر الازدهار الاقتصادي للشركة واستمر معه غزو السيارات الألمانية ذات الجودة العالية لأسواق العالم.

لذلك افتتحت فولكس فاجن فروعا لها في عدة دول مثل البرازيل، استراليا، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت من كبرى الشركات المساهمة العالمية ذات الأسهم

> كل هذه الحقائق التاريخية متفق عليها، أما العلامة التجارية الشهيرة لفولكس فاجن فكانت ومازالت في موضع تساؤل.