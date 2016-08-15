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نشرة ONA | العاصمة تفاوض منى العراقي وبدر..تطوير برنامج “الأكيل”..ومذيعة النهار ترتدي تيشرت بطل البرونزية

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منى العراقى_أبو الليف_محمود بدر

منى العراقى_أبو الليف_محمود بدر

 

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قالت مصادر خاصة لوكالة ONA، اليوم الإثنين، إن ” الإعلامي أسامة الشيخ، رئيس قناة العاصمة 2، اجتمع مع محمود بدر، عضو مجلس الشعب”..للمزيد

النائب محمود بدر – أرشيفية

النائب محمود بدر – أرشيفية

قالت مصادر خاصة لوكالة ONA، اليوم الإثنين، إن ” الإعلامي أسامة الشيخ، رئيس قناة العاصمة 2، عقد جلسة مع الإعلامية منى العراقي، مقدمة برنامج انتباه، المذاع على شاشة المحور”.. للمزيد

الإعلامية منى العراقي – أرشيفية

الإعلامية منى العراقي – أرشيفية

قال الفنان والإعلامي مراد مكرم مقدم برنامج “الأكيل” على شاشة CBC سفرة، خلال حواره مع وكالة ONA، إنه يدرس تطوير البرنامج موضحا أن هناك أفكار كثيرة مازالت تحت الدراسة، كما أنه يشارك في فيلمين مع خالد الصاوي وحسن الرداد.

الفنان مراد مكرم

الفنان مراد مكرم

يحل المطرب نادر أبوالليف، غدًا الثلاثاء، ضيفًا على برنامج روق يومك، المذاع على إذاعة 9090 للحديث عن ألبومه الجديد، وتجربته الأولى في التمثيل..للمزيد

المطرب نادر أبو الليف – أرشيفية

المطرب نادر أبو الليف – أرشيفية

ارتدت الإعلامية فرح علي، مذيعة النشرة الرياضية على شاشة ، النهار اليوم، خلال حلقة اليوم الإثنين أثناء تقديمها النشرة الرياضية، تيشيرت يحمل صورة البطل المصرى محمد إيهاب، بعد ما أحرز الميدالية البرونزية فى مسابقة رفع الأثقال فى دورة الألعاب الاوليمبية “ريو دى جانيرو”..للمزيد

الإعلامية الرياضية_فرح

الإعلامية الرياضية_فرح

طرحت شركة “نجوم ريكوردز”، منذ قليل كليب “كل ما أغني” الذي يجمع بين النجمة عبد الوهاب، والنجم حسام حبيب، وهو الدويتو الموسيقي الأضخم في عام 2016، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمد سرحان، وألحان حسام حبيب، وتوزيع محمد نابلسي، وتم تصويرها في أسبانيا.. للمزيد

شيرين عبد الوهاب_حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب_حسام حبيب

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أونا

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