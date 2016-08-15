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إنبي لكلام في الجون: من حق رفعت طلب فسخ التعاقد.. لكن عليه تحمل العواقب

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إنبي لكلام في الجون: من حق رفعت طلب فسخ التعاقد.. لكن عليه تحمل العواقب إنبي لكلام في الجون: من حق رفعت طلب فسخ التعاقد.. لكن عليه تحمل العواقب

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، إن أحمد رفعت لاعب الفريق أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، يطلب فيه فسخ تعاقده.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون": "أحمد رفعت تقدم بطلب رسمي للفيفا بفسخ تعاقده معنا، وهذا من حقه، لكن عليه تحمل العواقب".

وأضاف "الفيفا تنظر للشكاوى عندما لم يحصل اللاعب على مستحقاته أو أن يكون هناك عنصرية من جانب زملاءه والأمرين غير متوفرين في حالة رفعت بالتأكيد".

عبد الناصر محمد أتبع "أحمد رفعت لاعب جيد بدرجة كبيرة ونزوله في أي مباراة من يشكل خطورة على الخصم".

واسترسل "في كل موسم تكون رغبة رفعت هي الرحيل، لكن لا تصله العروض المناسبة وبالتالي يبقى معنا".

"رفعت نظر لحالات زملائه كهربا وصالح جمعة ممن رحلوا، وأراد أن يرحل مثلهم، لكنه لم يتلق العروض المناسبة مثلهم".

وأتم "الزمالك فاوضنا بقوة الموسم الماضي ووقتها كنا في احتياج ليه، لذلك تمسكنا به حسب طلب هاني رمزي وبقي معنا، أما في الموسم الجاري فلم يرتق عرض الزمالك للحصول على اللاعب إلى مرحلة الجدية".

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فيديو اليوم السابع