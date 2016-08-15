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بالفيديو - كهربا يهدر هدفا مبكرا لاتحاد جدة

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بالفيديو - كهربا يهدر هدفا مبكرا لاتحاد جدة بالفيديو - كهربا يهدر هدفا مبكرا لاتحاد جدة

أهدر محمود عبد المنعم "كهربا" جناح اتحاد جدة فرصة تسجيل هدف مبكر لفريقه ضد الجيل يوم الاثنين.

ويحل فريق الجيل الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية ضيفا على الاتحاد ضمن دور الـ32 من كأس ولي العهد.

واستقبل كهربا الكرة من فهد المولد داخل منطقة الجزاء في وضع جيد فسدد كرة قوية مرت فوق القائم في الدقيقة العاشرة.

كهربا انتقل إلى اتحاد جدة من الزمالك على سبيل الإعارة هذا الصيف، ويخوض ثاني مباراة رسمية له بعد عدة وديات تألق فيها.

يذكر أن لاعب الزمالك المعار سجل هدفا في انتصار فريقه على الرائد 3-2 ضمن الجولة الأولى من دوري جميل السعودي للمحترفين.

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فيديو اليوم السابع

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