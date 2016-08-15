استشهاد جندى من قوات حرس الحدود السعودى بمنطقة عسير جنوب المملكة

قال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، إن العريف بحرس الحدود مشارى محمد سعد الشهرانى استشهد نتيجة لتبادل إطلاق النار مع عناصر حوثية بمنطقة عسير التابعة لمحافظة ظهران.

وأشار المتحدث الأمنى فى بيان، إلى أنه عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين، تعرضت مواقع حدودية متقدمة بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير لإطلاق نار من عناصر حوثية داخل الأراضى اليمنية، حيث تم الرد على مصدر النيران بالمثل ، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار عبر الحدود استشهاد العريف بحرس الحدود مشارى محمد سعد الشهرانى.