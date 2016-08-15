بالصور.. ضبط 12 مليون قرص مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس، بالاشتراك مع ضباط مباحث ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، من ضبط 12 مليونا و550 ألف قرص مخدر داخل حاوية بنظام الترانزيت ببورسعيد.

تلقى اللواء محمد نادر فرحات مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إخطارا من اللواء عبدالعزيز كمال مدير مباحث الإدارة، يفيد بقيام ضباط مباحث ميناء شرق التفريعة ببورسعيد بضبط حاوية 40 قدما رقم uacu 5630669 قادمة من الهند فى طريقها إلى ليبيا بنظام الترانزيت المباشر، وبها 12 مليونا 550 ألف قرص تامول المخدر بميناء شرق بورسعيد.

تم التحفظ على الحاوية والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.