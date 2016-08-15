بالصور..محافظ سوهاج يعتذر لأطباء مستشفى المحافظة‎ بعد التعدى عليهم بالضرب

قدم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بالاعتذار للأطباء المعتدي عليهم من أهالي المريضة التي توفيت فور وصولها لمستشفي سوهاج العام، ظهر اليوم، وهم : الطبيب رأفت الشرقاوي، والطبيب مينا ميخائيل، وذلك بحضور السيد اللواء مصطفي مقبل مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن سوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأوضح الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، أن الحالة وصلت ظهر اليوم إلي استقبال مستشفي سوهاج العام، متوفاه تقريبًا وحاول الأطباء إسعافها، لكن دون جدوى، وعندما تم إخطار المرافقين من أهلها، قاموا بالإعتداء علي الطبيبين واللذين حاولا بكل جهدهم إسعافها.

هذا وقد اصيب الطبيب رأفت الشرقاوي، بكسر بقدمه اليسري ،كما أصيب الطبيب مينا ميخائيل، بإصابة بعينه إثر الاعتداء عليهما، وأكد المحافظ علي إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطبيبين وعلاجهما علي نفقة الدولة، مع التشديد علي الأجهزة المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وأحضار الجناة، علي ان تقوم مديرية الصحة وإدارات المستشفيات العامة بتكثيف الإجراءات الأمنية بأقسام الإستقبال للقضاء علي مثل هذه الاعتداءات.

وأشاد الدكتور أحمد فوزي نقيب الاطباء بسوهاج، بزيارة المحافظ للأطباء المصابين للإطمئنان علي حالتهم الصحية، وأبدي المحافظ استياؤه التام لمثل تلك التصرفات ضد الأطباء، أثناء قيامهم بواجبهم في ظل الظروف الحالية داخل المستشفيات.​