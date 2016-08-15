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بسبب الفيضانات..فرق الإنقاذ الأمريكية تجلي 20 ألف شخص في ولاية لويزيانا

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بسبب الفيضانات..فرق الإنقاذ الأمريكية تجلي 20 ألف شخص في ولاية لويزيانا بسبب الفيضانات..فرق الإنقاذ الأمريكية تجلي 20 ألف شخص في ولاية لويزيانا

فيضانات لويزيانا – أرشيفية

قامت فرق الإنقاذ فى ولاية لويزيانا بإجلاء أكثر من 20 ألف شخص من سكان الولاية بعد أن حاصرت منازلهم الفيضانات غير المسبوقة تاريخيا، كما تم تسكين 12 ألفا فى أماكن للإيواء.

وأعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، مساء أمس الأحد، حالة الطوارئ فى الولاية، حسبما ذكرت السلطات.

وذكرت “إيه بى سى نيوز” الأمريكية حصيلة القتلى جراء الكارثة بلغت 6 أشخاص على الأٌقل.

وقال حاكم الولاية «بل إدواردز» إن أربعين ألفا من الشركات والمنازل أصبحت بدون كهرباء، وإن فرق الإنقاذ مازالت تقوم بإجلاء السكان من منازلهم لأماكن أكثر أمانا، وبخاصة فى المناطق الأكثر تضررا حول باتون روج.

كما تم إنقاذ 500 من الحيوانات الأليفة أيضا بحسب السلطات.. وتم فرض حظر التجول فى مناطق متعددة فى الولاية مجددا مساء أمس الأحد، فيما تحاول فرق الطوارئ السيطرة على الموقف.

أ ش أ

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