6 قتلى فى تفجير سيارة مفخخة قرب ديار بكر بتركيا

قتل 4 شرطيين أتراك ومدنيان، اليوم الاثنين، أحدهما طفل فى اعتداء بسيارة مفخخة قرب دياربكر جنوب شرقي، نسب إلى حزب العمال الكردستاني، كما أعلنت الحكومة.

وبحسب “فرانس برس” قال نائب رئيس الوزراء التركى نعمان كرتلمس للصحفيين فى أنقرة، إن الاعتداء استهدف موقع مراقبة للشرطة على الطريق السريع الذى يربط دياربكر ببطمان وخلف ستة قتلى.

وكان مكتب الحاكم المحلى أفاد فى وقت سابق بإصابة 25 شخصا بينهم 5 شرطيين.

وشاهد مصور لوكالة فرانس برس، فى المكان موقع الشرطة وقد تحول إلى انقاض فيما كان مسعفون يجهدون لسحب الجثث. كذلك، كان سكان يتفقدون الحفرة الكبيرة التى أحدثها التفجير.

ويأتى هذا الاعتداء بعد 5 أيام من هجومين متزامنين فى جنوب شرق تركيا نسبا إلى العمال الكردستانى وأسفرا عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل غالبيتهم من المدنيين.

وواصل حزب العمال الكردستانى هجماته منذ محاولة الانقلاب فى 15 يوليو وتوعدت الحكومة بأن لا هوادة فى محاربة هؤلاء المتمردين.