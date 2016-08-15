التشكيل #في_إفريقيا - مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام إنيمبا.. شيكابالا وستانلي على الدكة

أعلن مؤمن سليمان المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة إنيمبا النيجيري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعتين في دوري أبطال إفريقيا.

مؤمن سليمان لجأ لرمزي خالد كي يشغل مركز الظهير الأيسر في غياب علي فتحي للإصابة.

وفي المقابل، فضل مؤمن سليمان بقاء الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وستانلي أوهاوتشي على دكة البدلاء، ودفع بمصطفى فتحي أساسايا. (تعرف على دكة بدلاء الزمالك أمام إنيمبا)

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس: أحمد الشناوي

الدفاع: رمزي خالد - إسلام جمال - علي جبر - أحمد توفيق

الوسط: طارق حامد - إبراهيم صلاح - معروف يوسف - مصطفى فتحي - أيمن حفني

الهجوم: باسم مرسي

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل في المباراة لضمان التأهل للدور نصف النهائي في البطولة.