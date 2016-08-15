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محمد عبد الوهاب يجيب لـ في الجول.. هل يتغير جهاز الأهلي؟

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محمد عبد الوهاب يجيب لـ في الجول.. هل يتغير جهاز الأهلي؟ محمد عبد الوهاب يجيب لـ في الجول.. هل يتغير جهاز الأهلي؟

عن الأنباء المتناثرة حول الأهلي وإمكانية حدوث تغييرات في كيفية إدارة فريق الكرة، تحدث محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة في النادي الأحمر لـFilGoal.com.

فمنذ خسارة الأهلي كأس أمام الزمالك ثم توديعه لدوري أبطال إفريقيا بالتعادل مع زيسكو في مصر ومستقبل الجهاز الفني وقطاع الكرة في القلعة الحمراء بات غير واضح.

وقال عبد الوهاب بسؤاله عن احتمالية إجراء تغيير في قطاع الكرة بالقلعة الحمراء: "لا.. حتى الآن لم نتخذ قرارا بهذا الأمر".

وعاد وشدد "حتى الآن".

فماذا عن الجهاز الفني للفريق الأحمر؟ هل يتم تغيير مساعدي مارتن يول مدرب الأهلي؟

ورد عبد الوهاب "سنتحدث مع يول. وسنتحرك بناء على ما يطلبه الرجل حتى يحقق النتائج المطلوبة".

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