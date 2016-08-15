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«المالية»: صرف حافز الربع الأخير لجميع العاملين بالمصالح الإيرادية

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«المالية»: صرف حافز الربع الأخير لجميع العاملين بالمصالح الإيرادية «المالية»: صرف حافز الربع الأخير لجميع العاملين بالمصالح الإيرادية

أرشيفية

اعتمد وزير المالية عمرو الجارحي، أمس، حافز الربع الأخير من العام المالي 2015-2016، طبقا للقواعد المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حافز الحصيلة الذى يصرف كل 3 شهور، سيتم صرفه فورا، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على انتظام صرف الحافز، بعد تدقيق الحصيلة وفقا لنظام الحافز الذى اقره رئيس مجلس الوزراء.

ويستمر الصرف بنفس المعايير إلى حين إنتهاء الوزارة من وضع نظام جديد للحوافز لجميع العاملين بالمصالح الإيرادية.

وأكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزير المالية أعلن انه سيتم الانتهاء من أسس فصل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجمارك والضرائب نهاية هذا الشهر، ليكون لكل جهة صندوقها المستقل، وهو المطلب الذي نادى به العاملون في الخمس سنوات الماضية.

يذكر أن وزارة المالية، تدرس حاليًا إطلاق نظام جديد للرعاية الصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية والذين ليس لهم صندوق علاجي.

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