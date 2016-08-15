كاتب أردني: لم ندخل لاجئ سوري أراضينا بعد أزمتنا الأمنية الأخيرة

قال رئيس تحرير جريدة الدستور الأردنية، محمد حسن التل، إن الأردن وصل لأقصى درجات تحمله الاقتصادية من أزمة اللاجئين ولن يستطيع استيعاب المزيد، وأن الأردن لن يفتح حدوده الشمالية مع سورية ولم يعد يحتمل ذلك.

وأضاف التل، خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن هناك بعض التدخلات من بعض الدول الخارجية، إلا أن الأردن ومصر لن يستطيعا تحمل الفاتورة الأمنية والاقتصادية.

وأوضح التل، أن الهجمات الإرهابية التي حدثت في الأردن، هي السبب المباشر لهذا التصرف، والدول العربية مطالبة أن تتحمل جزء من هذا العبأ، متابعا أنه لا يوجد هناك دول تقف مع الأردن في أزمة اللاجئين، لافتا أن الحدود الشمالية والغربية للأردن مشتعلة ومهددة.

وأكد التل، أنه على الدول أن تبتعد عن العواطف، وترى الوضع على أرض الواقع والحل أن تكون مشاركة دولية فعالة في هذا الملف.