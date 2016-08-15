أخبار عاجلة

بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

كاتب أردني: لم ندخل لاجئ سوري أراضينا بعد أزمتنا الأمنية الأخيرة

Google+ Print
كاتب أردني: لم ندخل لاجئ سوري أراضينا بعد أزمتنا الأمنية الأخيرة كاتب أردني: لم ندخل لاجئ سوري أراضينا بعد أزمتنا الأمنية الأخيرة

الكاتب الأردنى_محمد حسن التل

قال رئيس تحرير جريدة الدستور الأردنية، محمد حسن التل، إن الأردن وصل لأقصى درجات تحمله الاقتصادية من أزمة اللاجئين ولن يستطيع استيعاب المزيد، وأن الأردن لن يفتح حدوده الشمالية مع سورية ولم يعد يحتمل ذلك.

وأضاف التل، خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن هناك بعض التدخلات من بعض الدول الخارجية، إلا أن الأردن ومصر لن يستطيعا تحمل الفاتورة الأمنية والاقتصادية.

وأوضح التل، أن الهجمات الإرهابية التي حدثت في الأردن، هي السبب المباشر لهذا التصرف، والدول العربية مطالبة أن تتحمل جزء من هذا العبأ، متابعا أنه لا يوجد هناك دول تقف مع الأردن في أزمة اللاجئين، لافتا أن الحدود الشمالية والغربية للأردن مشتعلة ومهددة.

وأكد التل، أنه على الدول أن تبتعد عن العواطف، وترى الوضع على أرض الواقع والحل أن تكون مشاركة دولية فعالة في هذا الملف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017