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بالصور.. «محافظ بورسعيد» يُكرم 31 طالبًا من أوائل الشهادات الأزهرية

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بالصور.. «محافظ بورسعيد» يُكرم 31 طالبًا من أوائل الشهادات الأزهرية بالصور.. «محافظ بورسعيد» يُكرم 31 طالبًا من أوائل الشهادات الأزهرية

اللواء عادل الغضبان خلال تكريمه أوائل الثانوية الأزهرية بمحافظة بورسعيد

بورسعيد – جمال نوفل

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتكريم 31 من الطلبة الأوائل من المراحل التعليمية المختلفة في الشهادات الأزهرية وذلك بقاعة المجلس التنفيذي للمحافظة، وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للطلاب المتفوقين متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق.

وقال الغضبان خلال استقباله أوائل الناجحين، اليوم الاثنين، إنَّ الدوروس الخصوصية لن تنجب مطلقًا طلاب متفوقين، وإنما الانتظام في المدرسة تغرس العديد من العادات الإيجابية والقيم.

وتابع:” المحافظة بدأت العمل مبكرًا في تجهيز جميع المدارس من أجل استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد”.

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