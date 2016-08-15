موراتا: لو كنت أفكر في نفسي فقط لاتجهت للعب التنس أو الشطرنج

(إفي): أكد ألفارو موراتا جاهزيته للمنافسة القوية التي سيواجهها في ريال مدريد، مشيرا إلى أن الفريق أهم من أي نواحي فردية، موضحا أنه لو كان يفكر في نفسه فقط لاتجه إلى "لعب الشطرنج أو التنس".

وقال موراتا اليوم لدى تقديمه لاعبا في ريال مدريد "نحن فريق والمدرب هو صاحب القرار في من يجب أن يلعب. أرغب في الاشتراك بكل المباريات ولكن هذا أمر صعب. ولكن في نفس الوقت سأصعب على المدرب قراراته بخصوص من يختاره للعب أساسيا".

وتابع اللاعب "تحدثت مع المدرب ونقل لي ثقته. الجهاز الفني سعيد بوجودي. الثلاثي الهجومي الذي يملكه الفريق من عالم آخر ولكن سأحاول المساهمة معهم بكل الأهداف الممكنة".

وأعرب المهاجم عن سعادته بثقة النادي الذي رفض عقب تفعيل بند اعادة الشراء من يوفنتوس بيعه لأندية أخرى على الرغم من تلقي بعض العروض الكبيرة.

وصرح موراتا "قلت أنني سأتواجد في المكان الذي أشعر فيه بقدر أكبر من الحب والريال أثبت أنه هذا المكان. أنا سعيد للغاية. أثبتوا رغبتهم في بقائي هنا. كان الأمر ليصبح سهلا بالنسبة للريال لو قبل عرضا بمبلغ كبير مقابل رحيلي. رهانهم علي يعني لي الكثير".

وردا على أسئلة الصحفيين بخصوص الهدف الذي سجله في الموسم قبل الماضي بنصف نهائي دوري الأبطال مع يوفنتوس وكان سببا في اقصاء الريال من البطولة أجاب "أتمنى تسجيل الكثير من الأهداف الهامة للريال وسأفعل كل ما في وسعي لأسجل له في نصف نهائي دوري الأبطال. حينها كنت أقوم بعملي. كان شعورا غريبا لأنني أبعدت الكثير من أصدقائي عن النهائي".