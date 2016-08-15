تقارير: برافو يترك برشلونة من أجل جوارديولا؟

(إفي): كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم الاثنين أن حارس المرمى التشيلي، كلاوديو برافو، يبحث إمكانية الرحيل عن فريقه برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس ربما ينضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يدربه الإسباني بيب جوارديولا.

وربما يكمن السبب الأساسي في رحيل برافو عن النادي الكتالوني، في رفضه لنظام التناوب القائم خلال الموسمين الماضيين مع خدمات الحارس الألماني، مارك أندريه تير شتيجن.

وأضافت أن جوارديولا يفكر في ضم حارس جديد علما بأنه كان قد حاول قبل أشهر الحصول على خدمات تير شتيجن، ولكن الأمر لم ينجح.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة (ديلي ميل) إلى أن حارس المان سيتي، جو هارت، يسعى أيضا للانتقال إلى ناد جديد ربما يكون إيفرتون.

يشار إلى أن جوارديولا لم يدفع بهارت في أول مباراة للسيتيزنس في البريميير ليج أمام، والتي فاز فيها الفريق على سندرلاند 2-1.