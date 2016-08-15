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برشلونة يخسر إنيستا وماتيو في إياب السوبر وافتتاح الليجا

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برشلونة يخسر إنيستا وماتيو في إياب السوبر وافتتاح الليجا برشلونة يخسر إنيستا وماتيو في إياب السوبر وافتتاح الليجا

(إفي): سيغيب لاعب وسط برشلونة أندريس إنيستا، والمدافع الفرنسي جيريمي ماتيو، عن الملاعب لأسبوعين وثلاثة أسابيع على الترتيب، بعد إصابتهما في مباراة ذهاب كأس السوبر الإسباني أمام إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، والتي انتهت بفوز بطل إسبانيا بهدفين نظيفين.

وأفاد الجهاز الطبي للبرسا بأن إنيستا يعاني من تورم في الركبة اليمنى سيغيب على إثرها عن الملاعب لأسبوعين.

أما ماتيو، فقد أكدت الفحوصات الطبية معاناته من تمزق بعضلة الفخذ الخلفية اليمنى، ما سيبعده عن المباريات لنحو ثلاثة أسابيع.

وبهذا الشكل سيغيب كلا اللاعبين عن إياب كأس السوبر بملعب كامب نو يوم الأربعاء، وعن انطلاقة برشلونة في الليجا.

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