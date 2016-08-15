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فيديو..عقار مائل يهدد حياة المواطنين والعقارات المجاورة بحدائق الأهرام

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فيديو..عقار مائل يهدد حياة المواطنين والعقارات المجاورة بحدائق الأهرام فيديو..عقار مائل يهدد حياة المواطنين والعقارات المجاورة بحدائق الأهرام

العقار المائل

تسبب قيام أحد المقاولين بهدم عقار رقم “128 ز بحدائق الأهرام” بالبوابة الأولى، بتهديد حياة المواطنين والعقارات المجارة لها بسبب الهدم الخاطئ والعشوائي للعقار.

وقام المقاول بهدم العقار بدءًا من الأساسات مما تسبب في ميل العقار بصورة كبيرة، وتهديده لحياة المواطنين والعقارات الأخرى.

ورغم قرار الحي وجمعية حدائق الأهرام بوقف أعمال الهدم، إلا أن المقاول يقوم باستكمال أعمال الهدم مخالفًا قرار جمعية حدائق الأهرام.

وعلمت «ONA» أن جمعية حدائق الأهرام قامت بتخصيص غفير لمنع استكمال أعمال الهدم، وسط تراخي المسئوليين وعدم اتخاذ إجراءات جادة تجاه المقاول، مع استكماله لأعمال الهدم اليوم الاثنين.

ويتواجد العقار المائل في مكان حيوي حيث يقع أمامه أبراج الضغط العالي للكهرباء، وخلفه مول تجاري، مما يجعل سقوطه بمثابة الكارثة.

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أونا

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