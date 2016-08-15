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نقطتان أساسيتان لاختيار القلادة اليومية

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الإثنين 15-08-2016 17:40

تعد القلادات البسيطة من القطع المفضلة لمعظم السيدات في إذ يقمن بارتدائها يومياً ويظهرن بإطلالات متنوعة وأنيقة، ولكن اختيار القلادة المناسبة يجب أن يخضع إلى معايير معينة نختصرها لك في نقطتين أساسيتين.

أولاً الطول:

اختيار الطول المناسب للقلادة يعتمد على شكل جسمك وقصَّة الفستان الذي ترتدينه. القلادات متوسّطة الطول هي الخيار المثالي للسيدات القصيرات، "على شكل الحرف V"، لأنها تمنحهن طولاً إضافياً، أما الطويلات فيمكنهن ارتداء ما يحلو لهن من قلادات طويلة كانت أم قصيرة.

ثانياً اللون:

تقدم معظم الماركات خيارات متنوعة لنفس التصاميم بين الفضي، والذهبي، والذهب الوردي. إن كنت من ذوي البشرة البيضاء فننصحك باختيار القلادات الفضية، أما إن كنت تتمتعين ببشرة سمراء فاختاري القلادات الذهبية لتحصلي على إطلالة متناسقة.

جمعنا لك في الصور أعلاه خيارات جميلة للقلادات اليومية من كارتييه Cartier، شاهديها وشاركينا برأيك.

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سيدتي

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