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تعرَّفي على الماركة الإيطالية التي وحَّدت ذوق النجمات العربيات

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الإثنين 15-08-2016 20:04

قد تنتشر الخلافات والنزاعات الفنية بين نجماتنا العربيات من فترة لأخرى، ولكنهن يتفقن على أن الأناقة جزء لا يتجزأ من حياة كل واحدة منهن، وقد لفتنا عشقهن الواضح لتصاميم الدار الإيطالية "دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana" فمن منهن ستفوز بأجمل إطلالة من هذه الماركة؟

على الرغم من تكرر تصاميم "دولتشي آند غابانا" في إطلالات النجمات العربيات إلا أن اختياراتهن كانت متنوعة ومختلفة نوعاً ما، فقد اتجه عدد منهن إلى الاختيارات الكلاسيكية الناعمة ومنهن الإعلامية أمل العوضي التي اختارت الفستان المنقَّط، وميساء مغربي التي فضَّلت الطبعات المورَّدة الناعمة، بالإضافة إلى اختيار النجمة نوال والمذيعة هيلدا خليفة الفستان الأسود القصير.

من جهة أخرى، نجد عدداً آخر من نجمات "دولتشي آند غابانا" اللواتي اتجهن إلى اختيار النقشات الجريئة والألوان اللافتة في إطلالاتهن مثلما فعلت سيرين عبد النور وأحلام، ولا يمكن أن ننسى التي اختارت فستاناً أخضر يحمل صورة ثمرة الأناناس على الصدر في آخر إطلالاتها في حفل بياف.

مَنْ من الفريقين يمثِّل ذوقك؟ وأي نجمة نجحت في تنسيق إطلالتها بتصاميم "دولتشي آند غابانا" برأيك؟

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سيدتي

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