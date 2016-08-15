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برابال جورنج يتعاون مع ماركة أحذية تومز

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الإثنين 15-08-2016 13:41

تعاون المصمم برابل جورنج Prabal Gurung مع ماركة الأحذية المعروفة تومز TOMS لإطلاق مجموعة خاصة، تحمل لمسة المصمم العصرية وأسلوب ماركة تومز العملي معاً.

وذكر المصمم برابل جورج أنه من المعجبين برسالة ماركة تومز، التي تعد أول ماركة تقوم بالتبرع بحذاء واحد عن كل حذاء يباع، وأنه لطالما أراد العمل معها حتى جاء الوقت المناسب لذلك، أما بالنسبة إلى تصميم المجموعة فقد حرص على أن تحتوي على طبعات كلاسيكية جميلة وتحمل طابعاً بسيطاً لماركة الأحذية المعروفة.

شاهدي معنا ثمرة هذا التعاون وشاركينا برأيك.

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سيدتي