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بيرلو: يوفنتوس لايزال يضحك على يونايتد بسبب بوجبا

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بيرلو: يوفنتوس لايزال يضحك على يونايتد بسبب بوجبا بيرلو: يوفنتوس لايزال يضحك على يونايتد بسبب بوجبا

يعتقد أندريا بيرلو نجم وسط يوفنتوس السابق ولاعب نيويورك سيتي الأمريكي أن البيانكونيري حقق أكبر استفادة ممكنة من بول بوجبا الذي عاد إلى مانشستر يونايتد.

ورحل بوجبا من يوفنتوس عائدا إلى ناديه السابق يونايتد مقابل 105 مليون يورو، بعد أن انضم إلى النادي الإيطالي في 2012 مجانا.

وقال بيرلو لصحيفة "تليجراف": "في المران الأول لبوجبا مع يوفنتوس، كان يضحك مع اللاعبين".

وأوضح "لم نكن نضحك لسبب غير أننا لم نصدق أن لاعب بهذه الإمكانات الواضحة غادر ناد بحجم مانشستر يونايتد مجانا".

وأضاف "اعتقد أن يوفنتوس لايزال يضحك".

لكن بيرلو في الوقت نفسه أشاد بما يستطيع أن يقدمه زميله السابق ليونايتد في سباق الدوري الإنجليزي مع مدربه جوزيه مورينيو.

وأوضح "بوجبا قادر على جعل يونايتد قوة كبيرة مجددا، لاعب واحد بهذه الإمكانات يستطيع تغيير الأشياء".

بيرلو أتم "يونايتد ضم بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش في موسم انتقالات واحد، وهما قادران على صنع أشياء استثنائية".

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فيديو اليوم السابع