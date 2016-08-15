موراتا باكيا: أخيرا عدت إلى ريال مدريد بعد عامين طويلين

(إفي): قدم رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز اليوم الاثنين ألفارو موراتا أمام وسائل الإعلام في مقصورة الشرف بسانتياجو برنابيو، حيث ذرف اللاعب الإسباني دموع التأثر خلال كلمته مؤكدا أنه سيكرس حياته للملعب المدريدي.

وبدأ موراتا كلمته قائلا "إنه يوم من السعادة الغامرة بالنسبة لي"، وأضاف والتوتر يبدو عليه: "يجب أن أشكر الأسرة والأصدقاء وكل الناس التي وثقت دائما في".

وتابع: "لقد عدت لداري. لقد كانا بالنسبة لي عامين طويلين، وانتظارا طويلا من أجل العودة، ولكن أحيانا المرء يحتاج لينضج ويكبر بشكل كامل، ولقد عدت هنا مجددا كي أُودِع حياتي في البرنابيو وأحاول البقاء لأطول فترة ممكنة"، وحينها لم يتمالك دموعه وعانق بيريز.

وقبل ظهوره في مقصورة الشرف، وقع موراتا عقده مع فلورنتينو بيريز في قاعة الاجتماعات، وأهدى رئيس الريال للاعب مجسما صغير لسانتياجو برنابيو وساعة ارتداها على الفور قبل وقوفه امام الكاميرات وهو يرتدي القميص الأبيض الذي يحمل رقم 21 على الظهر.

وعقب ذلك رحب بيريز بالمهاجم في مقصورة الشرف التي ازدحمت بالحضور، وبينهم أقارب لموراتا (23 عاما)، عقب عرض تسجيل مصور لأهداف أحرزها اللاعب منذ أعوامه الأولى بالنادي الملكي حتى اليوم.

وصرح بيريز "لقد بدأ موسم جديد ومليء بالتحديات بالنسبة لريال مدريد. موهبة الفريق لا يمكن التشكيك فيها، ولكن التحديات الجديدة تتطلب عملا بتفاني وجهدا وإيمانا لا يتزعزع والكفاح حتى آخر دقيقة. هكذا توجنا للمرة الـ11 بكأس أوروبا وكأس السوبر الأوروبي الأسبوع الماضي أما خصوم كبار".

وأضاف "إنها أيام من السعادة العامة بالنسبة لريال مدريد بفضل الألقاب ولأننا سنحظى بأحد أفضل المهاجمين في العالم، والذي يشعر منذ طفولته بمكانة ريال مدريد. قيمة الناشئين أساسية بالنسبة لمؤسستنا، الأفضل منهم فقط يتمكنون من الانضام للفريق الأول، ولذا أعرف أن المدريديين يشعرون اليوم بتأثر كبير لرؤيتهم كيف أصبح اللاعب الذي وصل إلى الدار وهو في الـ15 من عمره واحدا من كبار المهاجمين".

ورحب رئيس ريال مدريد بموراتا، مؤكدا أنه تألق بفضل "القوة والقدرة على التضحية"، ومبرزا القيم التي بذرها فيه النادي الملكي.

وفي النهاية اشار إلى الانجازات التي حققها مع الريال كلاعب ناشئ، والتطور الذي حقق اثناء احترافه بنادي يوفنتوس الإيطالي.

وأتم "لقد كانا موسمين في دوري شديد التنافسية، ولكن لتعلم أن الكثير من المدريديين كانوا في انتظار لحظة عودتك منذ فترة طويلة".